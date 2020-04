Juventus, Dybala: "Ho sofferto più della mia compagna e ora aspetto il risultato del nuovo test"

Nel corso di una lunga chiacchierata con Alex Del Piero, l'attuale numero dieci della Juve Paulo Dybala ha chiaramente parlato anche del suo stato di salute, raccontando dei giorni di malattia dopo essere risultato positivo al coronavirus e delle ore di attesa per i risultati di un nuovo tampone che possa sancirne la guarigione: “Io sono stato un po’ peggio di Oriana (la sua compagna, risultata nuovamente positiva al coronavirus qualche giorno fa, come da lei stessa raccontato, ndr) e adesso sono in attesa del risultato del nuovo test”.