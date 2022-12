Juventus, parte la caccia al nuovo ds: in lizza anche Luis Campos del PSG

IL CASTING

L'attuale uomo mercato del club parigino è grande amico del tecnico Massimiliano Allegri

© Getty Images In casa Juventus è partito il casting per la ricerca di un nuovo direttore sportivo. Il contratto di Cherubini scade nel 2024, ma l'attuale ds già a partire dalla prossima stagione pare destinato a un nuovo incarico. Nella lista dei candidati c’è anche Luis Campos, attuale direttore sportivo del PSG e molto amico di Massimiliano Allegri, che avrebbe seguito in Spagna se si fosse concretizzato il passaggio dell'allenatore al Real Madrid. Il percorso del dirigente portoghese a Parigi pare essere vicino alla conclusione, anche a causa dell'ingombrante presenza del presidente Al-Khelaifi.

Come riporta Il Corriere dello Sport, una rivoluzione sportiva in seno alla Juventus è al momento rinviata. Molto dipenderà poi dai tempi di permanenza dell’amministratore delegato Maurizio Scanavino, uomo di fiducia di Exor. Con una permanenza di medio-breve periodo si aprirebbe la caccia a un nuovo amministratore delegato (il ritorno di Beppe Marotta la soluzione più gradita a John Elkann9, mentre se Scanavino dovesse rimanere per più anni, questo porterebbe alla nomina di un uomo di campo a ricoprire la carica di direttore sportivo.

Campos, come riporta la Gazzetta dello Sport, è uno dei nomi sul tavolo della proprietà bianconera insieme a Giuntoli del Napoli, Tare della Lazio (l'unico a scadenza di contratto nel 2023) e Petrachi, attualmente libero dopo le esperienze con Pisa, Torino e Roma. Sullo sfondo, i nomi di Frederic Massara, che però difficilmente il Milan si lascerà sfuggire via, Andrea Berta, direttore sportivo dell'Atletico Madrid dal 2017, e Giovanni Rossi, ds del Sassuolo e responsabile, tra il 2010 ed il 2013, delle squadre giovanili della Juve.

Vedi anche juventus Scanavino, due ipotesi per il suo futuro alla guida della Juve