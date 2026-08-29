Vicario: "Felice ed entusiasta, maglia Juve va meritata ogni giorno"

"Oggi c'era molta emozione, per me è un sogno che si realizza, ora va cavalcato con entusiasmo e con equilibrio. Oggi è una grande serata per me e per la squadra, vincere non è mai scontato. Ci prendiamo questa vittoria al 100% ma domani si riparte. Sono felice, ho entusiasmo, ho carica. La maglia della Juventus va meritata giorno dopo, questo è un obbligo per chi entra in questo club. Io vado avanti per la mia strada, col lavoro, facendo quello che mi viene richiesto con entusiasmo e concentrazione". Così il portiere della Juventus, Guglielmo Vicario, parlando a Dazn dopo la vittoria per 2-0 dei bianconeri sul Parma.