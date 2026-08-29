Juventus-Parma, manca un rigore su Keita? Dubbi sull'intervento di Alajbegovic

La Juve riesce a vincere la resistenza del Parma grazie ai colpi di Nico Gonzalez e Koopmeiners. Fa discutere però un episodio in area di rigore dei bianconeri: al 77esimo, ancora sull'1-0, Benja Cremaschi chiude l'uno due con Mandela Keita, scappato alle spalle di Alajbegovic. Il talento bosniaco si impegna per recuperare e tenta una chiusura disperata in scivolata. Nello slancio finisce per sfiorare il piede del centrocampista del Parma che finisce a terra. Per l'arbitro Fourneau non c'è nulla. Interpretazione confermata anche dal VAR, che non ha nemmeno chiesto di interrompere il gioco per approfondire il check.