Juventus-Parma, manca un rigore su Keita? Dubbi sull'intervento di Alajbegovic

La Juve riesce a vincere la resistenza del Parma grazie ai colpi di Nico Gonzalez e Koopmeiners. Fa discutere però un episodio in area di rigore dei bianconeri: al 77esimo, ancora sull'1-0, Benja Cremaschi chiude l'uno due con Mandela Keita, scappato alle spalle di Alajbegovic. Il talento bosniaco si impegna per recuperare e tenta una chiusura disperata in scivolata. Nello slancio finisce per sfiorare il piede del centrocampista del Parma che finisce a terra. Per l'arbitro Fourneau non c'è nulla. Interpretazione confermata anche dal VAR, che non ha nemmeno chiesto di interrompere il gioco per approfondire il check.
Analizzando i replay, sembra esserci il tocco di Alajbegovic sul piede sinistro di Keita che però ha la colpa di allargare la gamba alla ricerca del contatto. Per questo, considerando la nuova linea dettata dal neo designatore Orsato, può starci la non chiamata all'On Field Review: l’episodio non è stato valutato come un chiaro ed evidente errore.