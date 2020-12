Juventus-Napoli si giocherà: il Collegio di Garanzia accoglie il ricorso azzurro

LA SENTENZA

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha annullato la decisione della Corte d'Appello Figc: Juventus-Napoli dovrà essere giocata (in una data ancora da decidere), agli azzurri viene anche cancellato il punto di penalizzazione. L'ora di udienza presso il Coni è quindi servita al club di De Laurentiis, dopo due sentenze sportive sfavorevoli, per far valere le proprie ragioni in merito allo 0-3 comminato dal Giudice Sportivo dopo la gara dello scorso 4 ottobre non disputata a Torino. Getty Images

In un calendario già molto complicato, la partita potrebbe giocarsi il 13 gennaio, rinviando Napoli-Empoli e Juventus-Genoa di Coppa Italia, a una sola settimana dalla sfida in Supercoppa Italiana tra bianconeri e azzurri.

Il ricorso è stato esaminato dal Collegio, presieduto dall'ex ministro Frattini, a sezioni unite. De Laurentiis aveva affiancato a Grassani l'avvocato amministrativista romano Enrico Lubrano, esperto anche in diritto sportivo. La Figc (come la Juventus) aveva scelto di non costituirsi, come accade quando ci sono contenziosi tra due club, e non aveva portato dunque elementi nuovi in sede dibattimentale.

LA NUOVA CLASSIFICA DI SERIE A PRIMA DI JUVE-FIORENTINA (PRIME POSIZIONI):

Milan 31 punti (13 partite), Inter 30 (13), Napoli 24 (12), Juventus 24 (12), Roma 24 (13).

LA NOTA

Il Collegio di Garanzia, all'esito dell'udienza a Sezioni Unite tenutasi oggi, ha accolto il ricorso presentato dalla società Napoli contro la Figc e, per l'effetto, ha annullato senza rinvio la decisione Corte Sportiva d'Appello presso la FIGC., adottata con C.U. n. 14 del 10 novembre 2020, confermativa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A (anche essa oggetto della presente impugnazione), con cui è stata irrogata, a carico della società ricorrente, la sanzione della perdita della gara Juventus-Napoli (che si sarebbe dovuta disputare in data 4 ottobre 2020) e della penalizzazione di un punto in classifica.