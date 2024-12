Juventus, Motta: "Tre punti meritati, Nico può fare il trequartista. Koopmeiners non preoccupa"

Gli incroci con le piccole di Serie A si confermano difficili per la Juventus, uscita vittoriosa da Monza non senza patemi. "Abbiamo sofferto sempre con le squadre che si chiudono e ripartono, sarebbe stato importante fare il terzo gol - l'analisi di Thiago Motta nel post-partita -. Potevamo ripartire con qualità e non siamo riusciti a fare bene. Nico Gonzalez sulla trequarti? Può giocare in quel ruolo, sa legare anche con i centrocampisti. In quella posizione lo vedo bene e lui è convinto di occuparla. Per me lui è importante dentro e fuori dal campo. Vlahovic ha fatto una grande prestazione".