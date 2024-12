Autore dell'assist per il gol di Mckennie che ha sbloccato la gara tra Monza e Juventus, Teun Koopmeiners non è rientrato in campo per il secondo tempo della sfida in corso all'U-Power Stadium (al suo posto Thuram). Il perché lo ha spiegato Thiago Motta: "Koopmeiners ha sentito un po' tirare l'adduttore, non lo abbiamo voluto rischiare".