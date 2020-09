Juventus, Morata: "Dici Juve e pensi alla Champions. Ci Lavoriamo"

JUVENTUS

E' già carico a mille il nuovo attaccante della Juventus, Alvaro Morata, che parla di Champions League durante la sua presentazione: "Come tutti gli anni, la Juve è una delle più forti in mondo. La Champions sta in testa dovunque si legge 'Juventus'. Sono un po' di anni che si arriva vicino, magari già quest'anno ce la facciamo e sarei il più felice del mondo. E' ciò che vogliamo tutti, tifosi, giocatori e dirigenti, e dobbiamo lavorare duramente".

"Come attaccante vorrei fare 35 gol, ma ce ne sono tanti che ne hanno fatti 40 senza vincere niente. Io voglio vincere, questo è uno sport collettivo se guardi le statistiche si gioca a tennis": questa la risposta del nuovo acquisto della Juventus Alvaro Morata a chi non lo considera un vero bomber. "La gente parla tanto, ma io sono cosa devo fare", ha aggiunto lo spagnolo durante la sua presentazione dall'Allianz Stadium, dove era accompagnato dalla moglie Alice Campello e dai due figli.

Un Morata che pensa solo al futuro dei bianconeri senza curarsi troppo del passato: "È facile dire adesso cosa ho sbagliato o cosa avrei potuto fare meglio. - rivela lo spagnolo - Quando sono andato via non è dipeso da me. I contratti vanno rispettati. Al Chelsea avevo iniziato bene poi mi sono infortunato. Successivamente sono tornato in Spagna perché avevo il sogno dell'Atletico. Adesso l'importante è essere qua, in questo club che mi ha sempre dato grande fiducia".