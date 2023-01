Juventus, ansia per Milik: si attende l'esito degli esami

L'INFORTUNIO

Il polacco si era fermato nel finale della sfida col Monza per un problema alla coscia sinistra

Mentre cerca di capire come uscire dalla crisi di risultati delle ultime tre partite la Juventus deve anche fare i conti con l'infortunio di Arkadiusz Milik. Il polacco è arrivato nella mattinata di lunedì al J Medical e si è sottoposto agli esami strumentali per valutare l'entità del problema muscolare alla coscia sinistra che lo ha costretto a lasciare il campo nel finale della sfida contro il Monza. C'è attesa per l'esito dei test, ma il timore è che debba fermarsi per circa un mese.

Milik è il capocannoniere della Juve in questa stagione, avendo messo a segno otto gol tra campionato e Champions League, un in più di Dusan Vlahovic. Il rientro del serbo, in campo nell'ultima mezzora di match contro i brianzoli, è l'unica consolazione per Max Allegri, che però rischia di ritrovarsi nuovamente con poche rotazioni a disposizione.