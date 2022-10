Juventus, Milik: "Voglio dimostrare che merito questa maglia"

IL BILANCIO

L'attaccante polacco: "La Juventus è un punto di partenza, non sono ancora arrivato dove volevo"

Il matrimonio tra Juventus e Milik è partito a sorpresa, ma alla grande. L'attaccante polacco è arrivato a vestire il bianconero negli ultimi giorni di mercato e il suo impatto nella formazione di Allegri è stato più che buono nonostante l'inizio difficile della squadra. Tre gol in sette presenze in Serie A e un timbro piazzato anche nel complicato cammino in Champions League, dopo l'esperienza al Marsiglia l'ex Napoli ha trovato il suo posto alla Juve: "Mi volevano già quando ero al Napoli, ma allora non fu possibile completare il trasferimento. Sono felice di esserci oggi, è un sogno ma anche un punto di partenza perché non posso dirmi che sono già arrivato dove volevo. Ho nuovi obiettivi che non svelo".

Uno di questi è sicuramente vincere qualcosa in bianconero: "La stagione non è iniziata bene - ha ammesso Milik in prestito con diritto di riscatto -. Qui bisogna vincere e se non lo fai non va bene. Voglio dimostrare chi sono e che merito di indossare la maglia della Juventus".

Le prestazioni al fianco di Vlahovic sono state incoraggianti: "Aver già giocato in Italia e conoscere la lingua di sicuro aiuta, in più ho una grande motivazione perché a Marsiglia le cose sono andate bene ma so anch'io che potevano andare meglio. Volevo giocare nei club più grandi e la Juve è uno di questi, poi qui ho sempre giocato con un attaccante di fianco e penso che sia più semplice anche per me perché abbiamo più soluzioni".