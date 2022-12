Juventus, lunedì nasce il nuovo Cda: sarà operativo da gennaio

JUVENTUS

In casa bianconera continua a preoccupare il filone stipendi dell’inchiesta che coinvolge i bianconeri: rischio penalizzazione e squalifiche

Si avvicinano le prime date cruciali per la Juventus sul fronte dell’inchiesta e della ricostruzione societaria. Nel giorno di Santo Stefano saranno comunicati i nomi dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, che al momento ha già due certezze: il presidente Gianluca Ferrero e Maurizio Scanavino, attuale direttore generale in questo delicato momento di transizione, ma prossimo amministratore delegato nel nuovo organigramma societario.

A breve, dunque, si conosceranno i nomi degli altri 4 o 5 componenti di un Cda snello e tecnico, composto da giuristi, legali e commercialisti che dovranno accompagnare e difendere la Juventus nei prossimi complicati mesi.

Martedì 27 sarà il giorno dell’assemblea degli azionisti con il compito di approvare il bilancio e magari dare qualche spiegazione in più sui prossimi passi della società, che inizierà il nuovo corso il 18 gennaio quando si insedierà il nuovo Cda.

Sul fronte processo intanto arrivano conferma sul fatto che la questione plusvalenze non dovrebbe portare a provvedimenti né sul fronte della giustizia ordinaria né su quello sportivo, Uefa compresa.

Più preoccupazione c’è invece sugli sviluppi delle indagini sulla manovra stipendi dilazionati e non comunicata alla Consob in tempo di Covid, con focus particolare sulle scritture private. Il rischio è di multe, quasi certe, ma anche di punti di penalizzazione per la Juventus e squalifiche per i calciatori e i procuratori coinvolti.

Questioni che troveranno risposte non prima di aprile/maggio del 2023, visto che l’udienza preliminare dei rinviati a giudizio non ci sarà prima di febbraio e necessariamente la giustizia sportiva e l’Uefa non potranno non tenere conto dell’esito del processo ordinario.

