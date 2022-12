Juventus, Pogba è tornato a correre sul campo

Sorrsi in casa Juventus per Paul Pogba. Dopo che qualche giorno fa Massimiliano Allegri aveva lanciato l'allarme ("Non ha fatto nemmeno un metro di allenamento"), il centrocampista francese è finalmente tornato a correre sul campo della Continassa e ha festeggiato sui social: "Mi mancava troppo!". Di nuovo al centro sportivo dopo tanto tempo trascorso tra terapie in palestra e in piscina e ora il rientro sembra più vicino, come ha confessato a Tuttosport Evelina Christillin, membro della Uefa nel Consiglio della Fifa e grande tifosa bianconera: "Avevo visto Pogba già nel primo tempo in tribuna, ma parlava fitto fitto con il presidente Macron e non ho voluto disturbarli. All'intervallo, invece, l'ho trovato seduto da solo nella lounge. Così mi sono avvicinata e in francese gli ho chiesto come stava. Lui mi ha risposto con un sorriso 'Sto molto meglio, sono pronto a tornare a gennaio'. L'ho visto in grande forma, gentile, affabile con tutti".