Juventus, i legali di Fagioli: "Si è autodenunciato alla giustizia sportiva ed è sereno" 

LE DICHIARAZIONI

Gli avvocati Ferrari e Simbari all'Ansa: "È massimamente concentrato sul campionato e sulla Juventus"

I legali di Nicolò Fagioli rompono il silenzio in merito alle inchieste della procura di Torino e della giustizia sportiva sul centrocampista della Juventus, indagato per scommesse su piattaforme illegali: "Nicolò è sereno ed è massimamente concentrato sulla Juventus e sul campionato - le dichiarazioni all'Ansa degli avvocati Armando Simbari e Luca Ferrari -. In riferimento alle notizie apparse sulla stampa in data odierna, possiamo rappresentare che il nostro assistito sta affrontando con responsabilità la vicenda, in un'ottica di massima trasparenza e collaborazione con l'Autorità giudiziaria ordinaria e sportiva, come dimostra il fatto di essersi attivato per primo e tempestivamente nei confronti della procura federale".

"Vedremo quali saranno gli sviluppi, siamo ancora in una fase preliminare, ma vogliamo sottolineare l'atteggiamento proattivo e trasparente sia con la procura ordinaria che con quella sportiva", spiegano ancora i legali, che infine sottolineano come, in merito all'inchiesta della giustizia ordinaria, "Fagioli non ha un ruolo rilevante, anzi vuole dare il suo contributo alle indagini".