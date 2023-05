Juventus, Allegri: "Obiettivo raggiungere la Lazio, Di Maria sta bene e ci sarà"

VERSO JUVE-LECCE

I bianconeri ospitano il Lecce per andare a caccia di una vittoria che in campionato manca da oltre un mese

© Getty Images La Juventus di Max Allegri si prepara ad affrontare il Lecce in un match fondamentale per la corsa Champions League. I bianconeri sono chiamati a dare risposte convincenti dopo un mese di Aprile da incubo, in cui sono arrivate appena due vittorie contro Verona (l'ultima in Serie A, risalente ormai a un mese fa) e Sporting Lisbona. Il tecnico ritroverà Angel Di Maria, out col Bologna per un problema alla caviglia: "Il dolore gli è passato - le parole di Allegri in conferenza -. Sarà della partita, è un giocatore straordinario". Annunciato un turno di riposo per Alex Sandro, probabile che rifiati anche Rabiot.

LA CONFERENZA DI ALLEGRI

Sulla gara di Bologna e la sfida col Lecce

"A Bologna abbiamo avuto un tteggiamento diverso rispetto a quanto visto a Milano, abbiamo però sbagliato molto in fase conclusiva e su questo bisogna migliorare. Col Lecce sarà diverso, bisogna essere bravi, concentrati e rispettosi, perché loro lottano per la salvezza".

Sul bilancio della sua seconda avventura in bianconero

"Il bilancio va fatto a fine anno, abbiamo due obiettivi davanti che sono la top 4 in campionato e l'Europa League. Stiamo lavorando per tornare a lottare in campionato fino alla fine, quest'anno non ci siamo riusciti anche perché è stata un'annata ricca di vicissitudini dentro e fuori dal campo".

Su Vlahovic

"Gli obiettivi personali sono importanti, ma devono venire prima quelli di squadra. Uno può far bene o male, ma se non si raggiungono gli obiettivi abbiamo fatto male tutti. Lui comunque sta bene, valuterò se farlo partire dall'inizio o meno".

Sulla condizione della squadra

"Dopo Milano si parlava di stanchezza, problemi fisici... Poi dopo Bologna si diceva che abbiamo ritrovato la condizione. La verità è che la condizione è buona, la testa fa la differenza. Ora abbiamo davanti un mini campionato, l'obiettivo è raggiungere la Lazio".

Su Rabiot

"Forse non è ai livelli di qualche mese fa, ma anche a Bologna ha fatto un'ottima partita. Comunque domani è possibile che riposi".

Su Di Maria

"Sta bene, il dolore alla caviglia gli è passato e potrà essere sicuramente della partita. È un giocatore straordinario e ci aspettiamo tanto da lui, come da tutti. Può fare la differenza in ogni partita".

Su Fagioli

"Deve migliorare su tante cose, come tutti quelli che giocano a calcio, finché non smettono. Ha avuto un momento di flessione, ora è tornato a essere decisivo come prestazione. A Bologna l'ho tolto solo perché cercavo caratteristiche diverse, ma aveva fatto una buona partita".

Sul mese di Aprile

"Ci sono questi momenti, non dimentichiamoci che fino a una settimana fa eravamo dentro a tutti e tre le competizioni e lottavamo per diversi obiettivi. Ovviamente per la Juventus andar bene significa vincere, ma nello sport non si può sempre vincere. Così come non si può sempre perdere, visto che ultimamente lo abbiamo fatto spesso domani puntiamo a tornare a vincere".

Sulla difesa

"Bremer sta bene, anche se ha giocato tante partite. È il primo anno che gioca così spesso e con tante pressioni. Domani sarà in campo. Riposerà Alex Sandro, perché ha giocato molto e c'è bisogno di energie fresche".

Sui rinnovi di Rabiot e Di Maria

"Alla prossima stagione ci penseremo a bocce ferme, non sappiamo ancora se giochiamo la Champions e questo già è un nodo cruciale per la programmazione. Dobbiamo stare calmi, concentrati su ciò che dobbiamo fare e basta. Quello che verrà fatto l'anno prossimo lo valuteremo insieme alla società".

Su Locatelli

"Domenica ha fatto un'ottima partita. Poi è normale che ci sono partite in cui si trovano più difficoltà, ma lui anche quando tecnicamente fa peggio si mette sempre a disposizione e lo trovi a sacrificarsi ad esempio in fase difensiva. Sono molto contento di quello che sta facendo".