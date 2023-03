Juventus, la rincorsa all'Europa continua: ma Vlahovic non segna più e Pogba...

L'ANALISI

I bianconeri sarebbero virtualmente al secondo posto, ma Dusan non si sblocca nemmeno dal dischetto e il francese, che ad oggi ha saltato 34 partite su 37, tornerà solo dopo la sosta

53 punti sul campo, che al netto del -15 che resta sub iudice (la risposta sui punti di penalizzazione è attesa tra il 31 marzo e il 3 aprile al massimo, ndr) vorrebbe dire secondo posto solitario alle spalle del Napoli e zona Champions League. La Juventus continua la sua rincorsa all'Europa battendo anche la Sampdoria, sale a quattro punti dal sesto posto, si gode un Rabiot mai così decisivo e scopre nuovi protagonisti come Soulé, ma in attesa di sapere se i punti saranno restituiti, Allegri deve fare i conti anche con le grane Pogba e Vlahovic.

Dopo l'esclusione col Friburgo per motivi disciplinari, il centrocampista francese sembrava addirittura poter partire dall'inizio contro la Samp, ma nella rifinitura di ieri mattina si è fermato ancora per un problema all’adduttore e stamattina sarà valutato: si teme uno stiramento, che potrebbe tenerlo fuori un altro mese.

L'ennesimo stop di una stagione che di fatto per Pogba non è mai iniziata, in cui ha già saltato 34 partite su 37 dimostrando una fragilità fisica che certamente porterà la società a fare delle valutazioni a fine stagione. Se Paul andasse via dopo un solo anno la Juve perderebbe i benefici del Decreto Crescita, ma certo 8 milioni l'anno più 2 di bonus per un 'non giocatore' la Juve non può permetterseli.

Da un francese all'altro, da Pogba a Rabiot, perché con la doppietta di ieri l'ex Psg ha toccato quota nove reti in questa stagione e l'ultimo centrocampista della Juventus che ha realizzato più gol in una singola stagione in tutte le competizioni è stato proprio Pogba nel 2015/16 (10). I gol sono però solo una conseguenza del rendimento di Rabiot, mai così forte, mai così determinante, mai così decisivo, ma con la valigia in mano. Le trattative per il rinnovo non decollano, le grandi di Premier osservano e la Juve rischia di perderlo a zero.

Zero come i gol segnati nelle ultime sei partite da Dusan Vlahovic, che contro la Samp ha sbagliato il secondo rigore sugli ultimi 4 (dopo aver segnato tutti i primi 12). Il gol gli manca dal 16 febbraio, in campionato dal 7, ma contro i blucerchiati, al netto della sfortuna (un tiro nello specchio, tre fuori, quattro respinti, due legni colpiti), il serbo ha dato segnali di partecipazione e coinvolgimento (50 palloni toccati) diversi rispetto ai 18 tocchi di una settimana fa contro la Roma. Aspettando il gol che lo sbloccherà una buona notizia per Allegri, che con Milik out e Kean squalificato deve puntare per forza su Dusan anche tra una settimana contro l'Inter in quello che potrebbe essere una sorta di 'spareggio' Champions.

