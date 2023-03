Juve, Allegri: "Migliorare la gestione del match. Vlahovic? I gol arriveranno"

QUI JUVE

"Quelli più vecchi in difesa dovevano prendere per le orecchie i più giovani e rimetterli nelle posizioni"

© Getty Images Dopo la vittoria contro la Sampdoria, Massimiliano Allegri è soddisfatto a metà. "Credo che bisogna migliorare la gestione della partita. Sul 2-0 non possiamo giocare in campo aperto - ha spiegato il tecnico della Juve -. Non bisogna subire ma andare in contropiede e chiudere gli spazi. Quelli più vecchi in difesa dovevano prendere per le orecchie i più giovani e rimetterli nelle posizioni". "Vlahovic? Dusan ha fatto un'ottima partita, deve stare sereno - ha aggiunto -. Deve rimanere calmo, lui ogni tanto va fuori giri come gestione delle energie. Quando sarà meno frettoloso e più cattivo nell'attaccare la porta arriverà anche il gol".

"Stasera ha giocato meglio tecnicamente - ha proseguito commentando ancora la prestazione dell'attaccante bianconero -. Non scordiamoci che è un anno che è alla Juventus, ha fatto bene, sta facendo bene". Quanto all'esclusione di Paredes e alla prestazione di Fagioli e Miretti poi Allegri ha le idee chiare. "Ho fatto una scelta tecnica, oggi mi serviva un giocatore come Barrenechea - ha spiegato -. Fagioli sta crescendo. Spostarlo è difficile, è ben piantato in terra rispetto a Miretti. Ma anche lui ha fatto una partita importante. Ha dato un pallone a Vlahovic, Fagioli è cresciuto nel secondo tempo".

Poi qualche considerazione sulla prova di Rabiot, decisivo con una grande doppietta. "E' un giocatore bello da veder giocare, ha un motore diverso dagli altri - ha spiegato Allegri -. Oggi la mia previsione era di fargli fare 60 minuti e poi di far entrare Pogba". "Oggi era importante vincere perché sul campo dobbiamo fare punti - ha aggiunto -. E ne abbiamo fatti momentaneamente 53 e per noi è molto importante. Poi vedremo giovedì cosa riusciremo a fare".

Nel frattempo attenzione alle condizioni dei giocatori fermi ai box o in condizioni precarie. "Bremer sta bene, soffre un po' di fastidio sul tendine rotuleo della cambia sinistra. Aveva un po' di fastidio e alla fine è uscito - ha spiegato -. Bonucci è uscito perché ha preso un colpo sulla tibia esterna ed è da valutare domani". Niente da fare invece per Pogba, che starà fuori ancora un po': "Paul non giocherà col Friburgo, Chiesa vediamo". "Di Maria? Non ha fatto niente in questi giorni, da martedì credo tornerà a lavorare con la squadra per essere a disposizione giovedì", ha aggiunto.

Infine ancora qualche battuta sul -15 e sulla classifica. "Non diciamo niente perché a questo ci pensa la società - ha ribadito Allegri -. Io, ripeto, quando c'è stata la sentenza noi abbiamo avuto una reazione con l'Atalanta, pensavamo di aver risolto tutto e siamo caduti". "Quello che stanno facendo i ragazzi è importante. Ora siamo momentaneamente secondi per quanto fatto dai ragazzi sul campo - ha concluso -. Noi dobbiamo lavorare per questo. Oggi ha segnato Soulé, un altro della seconda squadra che si è aggiunto al gruppo della Serie A".