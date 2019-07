Juventus, la panchina di CR7 rischia di costare carissimo: class action dei tifosi coreani

VIE LEGALI

La panchina di Cristiano Ronaldo durante l'amichevole della Juventus contro il Team K-League rischia di costare carissimo: l'assenza del portoghese infatti non è stata digerita dai tifosi coreani, che ora minacciano l'azione legale. Secondo quanto riferisce il 'Sun', il contratto stipulato con gli organizzatori imponeva al fuoriclasse bianconero, fuori per un piccolo problema fisico, di scendere in campo almeno per 45 minuti e ora i tifosi coreani che avevano comprato il biglietto per vedere Ronaldo all'opera si sentirebbero truffati e avrebbero deciso di affidarsi ad un avvocato per intraprendere un'azione legale. Cesinha, esultanza e sfottò: CR7 reagisce così

Secondo la stampa inglese, Il rimborso ai 60 mila spettatori ammonterebbe a circa 46 milioni di sterline (oltre 50 milioni di euro) compresi i danni subiti. Queste le dichiarazioni del legale riportate dal 'Sun' contro la società organizzatrice dell'evento: "Per il momento ci hanno chiamato in due, ma ci aspettiamo altre 60mila telefonate nelle prossime ore. Alcuni sono dei veri fanatici, tifosi accaniti. Per loro non vedere Ronaldo è stato un dolore immenso. Normalmente viene solo restituito quanto versato per il titolo d’ingresso alla manifestazione, qui però si sconfina. La società, infatti, attraverso false pubblicità, ha approfittato della passione della gente".