Gravina: "Giovani? In Italia tanti talenti che vengono emarginati"

"Sfatiamo un luogo comune, in Italia produciamo tantissimi talenti. Sotto il profilo della costruzione e della produzione del talento siamo i primi in Europa ma devi offrire delle opportunità. Abbiamo ragazzi di prospettiva che vengono emarginati, ragazzi che quando entrano fanno la differenza. Non abbiamo la pazienza e il coraggio di investire e credere". Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, nel corso delle presentazione delle finali giovanili. "Ciò che dico è dimostrato dal fatto che per la prima volta abbiamo vinto il campionato europeo under 17 e non solo. Abbiamo vinto per la prima volta il premio come miglior federazione a livello europeo che ha ottenuto i migliori risultati nel settore giovanile negli ultimi 3 anni. Purtroppo non abbiamo la pazienza alcune volte, altre volte invece non abbiamo il coraggio di credere nei giovani", ha proseguito Gravina. "Ho visto giocare Lamine Yamal a 15/16 anni, aveva dei colpi ma non era quello di oggi, ma dopo essere stato utilizzato per due anni all'interno di una squadra importante come il Barcellona è diventato quel che stiamo vedendo. Il calciatore che ha fatto due gol all'Inter (Douè) ha giocato nell'under 18 di due anni fa ma non faceva così la differenza contro i nostri azzurrini in under 17 e in under 19 qualche anno fa", ha concluso Gravina.