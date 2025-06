Paulo Dybala e Paul Pogba di nuovo insieme. I due ex compagni si sono allenati insieme in vista della prossima stagione e l'attaccante argentino della Roma ha documentato tutto su Instagram commentando con un messaggio che ha scatenato la fantasia dei follower: "La Serie A ti aspetta, amico". Libero dopo la risoluzione del contratto che lo legava alla Juventus, il centrocampista francese classe 1993 è ancora senza squadra e cerca la giusta sfida per rimettersi in corsa.