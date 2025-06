Serie B, i tifosi della Salernitana in piazza: "Disertiamo i playout"

La tifoseria della Salernitana questa sera è scesa nuovamente in piazza per far sentire la propria voce e contestare il caos playout che sta interessando la Serie B. In oltre 500 si sono radunati in piazza Amendola, davanti alla sede di Prefettura e Questura, per far sentire la propria voce e contrastare i vertici di Figc e Lega. "Salerno non si piega", lo striscione dietro il quale si sono posizionati i tifosi che hanno ribadito la propria posizione ferma: "Se i playout si giocheranno, noi non ci saremo", hanno spiegato gli ultras, ritenendo che "quella che sta andando in scena è una farsa che mortifica la passione ed i tifosi".