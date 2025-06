Juventus, ufficiale l'accordo con Giuntoli per la risoluzione del contratto

Prosegue così l'opera di ristrutturazione dell'impianto dirigenziale juventino, cominciata con l'ingaggio di Damien Comolli come direttore generale e la "promozione" di Giorgio Chiellini a Director of Football Strategy. Ora l'attesa è tutta per il nome del nuovo direttore sportivo: Matteo Tognozzi è pronto a far rientro in società, ma il suo ruolo dovrebbe ancora essere legato all'area scouting. Nomi caldi restano quelli di Diego Lopez e Frederic Massara.