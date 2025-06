Juventus, scatta l'operazione Mondiale per Club: si rivede Bremer

Oggi il ritrovo alla Continassa, agli ordini di Igor Tudor, per l'inizio di due settimane di allenamenti e ripresa atletica in vista di una seconda partenza con destinazione West Virginia. Bisognerà smaltire in fretta le fatiche di una stagione lunga e pesante anche mentalmente per farsi trovare pronti all'appuntamento iridato. Rosa ridotta quella agli ordini del tecnico croato, visti i dieci convocati nelle nazionali, si rivedrà qualche vecchia-nuova faccia come Rugani e Kostic (di rientro dai prestiti ad Ajax e Fenerbahce) ma grande attenzione soprattutto sulle condizioni di Gleison Bremer, assente dallo scorso ottobre per la lesione al legamento crociato, e che si era posto come obiettivo proprio il rientro al Mondiale per Club. Da valutare anche Teun Koopmeiners, ai box da fine marzo per un'infiammazione al tendine d'Achille. Negli Usa sarà assente invece Perin, operato alla mano destra.