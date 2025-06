Juventus, il Ceo di Tether: "Quando cacciamo il grano? Non ci viene permesso dalla società"

Non è ancora ingranato il rapporto tra la Juventus e Tether, colosso delle criptovalute diventato il secondo azionista del club con il 10,12% del capitale azionario. Il CEO Paolo Ardoino si è sfogato con un post su X. "Da quando Tether ha annunciato il suo investimento in Juventus, e soprattutto nei giorni scorsi, a seguito delle frustrazioni crescenti dei tifosi sullo stato attuale della squadra, tanti di voi mi hanno chiesto quando Tether "caccerà il grano" per sostenere la Juventus, acquistare nuovi giocatori etc... Tether non vede l'ora di poter partecipare alla crescita e al futuro della squadra - ha scritto -. Ma a oggi la società non ha nemmeno permesso a Tether di partecipare all'aumento di capitale annunciato un mese fa (circa 15-110M). Semplicemente non possiamo contribuire se non ci è permesso dalla società".