SUI SOCIAL

Juventus, la compagna di Pirlo contro Bernardeschi: “Un gol a San Marino, genio incompreso..."

Valentina Baldini non ha digerito le parole dell’esterno azzurro dopo l'amichevole in Nazionale: “Qui rischio la giocata e alla Juve no? Perché qua me la fanno rischiare, molto semplice”

A

A

A