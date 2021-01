Juventus, la carica di Cristiano Ronaldo: "Nuovo anno, stessi obiettivi"

"Nuovo anno, stessi obiettivi". Cristiano Ronaldo, via social, suona la carica all'ambiente bianconero in vista degli impegni del 2021. Questo il messaggio postato dall'attaccante in accompagnamento a una gallery che lo ritrae insieme al compagno di squadra Giorgio Chiellini e in azione durante l'allenamento alla Continassa. La Juventus sta prepaprando la sfida di domani sera alle 20:45 contro l'Udinese. Il campione portoghese, tornato da Dubai dove ha ritirato il premio come giocatore del secolo, è pronto per dare battaglia i friulani e, allo stesso tempo, per migliorare le sue personalissime statistiche.

Georgina Rodriguez in intimo sul divano, Cristiano Ronaldo: "Mamma mia"





