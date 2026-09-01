Federazione spagnola finanzierà congelamento ovuli delle giocatrici

01 Set 2026 - 18:06
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La Federcalcio spagnola (Rfef) sta finalizzando un accordo per il finanziamento del congelamento degli ovuli per la calciatrici qualora desiderino posticipare la maternità. La misura senza precedenti, che sarà presentata entro la fine del mese, è stata anticipata dalla campionessa Alexia Putellas in un'intervista a El País Semanal. "Per me è un enorme passo avanti, perché la federazione comprende che stai servendo il tuo Paese andando contro il tuo tempo biologico, che non puoi fermarti e non puoi diventare madre perché hai bisogno del tuo corpo per lavorare", ha commentato la capitana della nazionale femminile, rivelando un accordo in fase di elaborazione che riconosce il sacrificio che molte giocatrici devono affrontare, dovendo scegliere tra la carriera e il desiderio di diventare madri.

La Rfef collaborerà con una clinica per la fertilità per agevolare il finanziamento di tutti i costi associati al congelamento degli ovuli per tutte le giocatrici che desiderano posticipare la maternità. L'obiettivo non è incoraggiare le calciatrici a rimandare la maternità ma offrire loro un supporto qualora desiderino avere figli. La misura si affinacherà al piano per l'equilibrio tra vita professionale e privata introdotto prima dei Mondiali del 2023. Tale piano prevede un sostegno finanziario per le famiglie al fine di coprire le spese di viaggio e garantire che le calciatrici possano trascorrere del tempo di qualità con i propri figli durante i ritiri di allenamento.;

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