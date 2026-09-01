Federazione spagnola finanzierà congelamento ovuli delle giocatrici

La Federcalcio spagnola (Rfef) sta finalizzando un accordo per il finanziamento del congelamento degli ovuli per la calciatrici qualora desiderino posticipare la maternità. La misura senza precedenti, che sarà presentata entro la fine del mese, è stata anticipata dalla campionessa Alexia Putellas in un'intervista a El País Semanal. "Per me è un enorme passo avanti, perché la federazione comprende che stai servendo il tuo Paese andando contro il tuo tempo biologico, che non puoi fermarti e non puoi diventare madre perché hai bisogno del tuo corpo per lavorare", ha commentato la capitana della nazionale femminile, rivelando un accordo in fase di elaborazione che riconosce il sacrificio che molte giocatrici devono affrontare, dovendo scegliere tra la carriera e il desiderio di diventare madri.