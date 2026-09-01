La Juventus ha il suo nuovo 9: Woltemade ha firmato. David all'Atletico Madrid

L'incastro giusto è arrivato a meno di 24 ore dalla fine della sessione estiva di calciomercato, ma la Juventus può dirsi soddisfatta. Dopo Kolo Muani, ecco l'altro numero nove per Luciano Spalletti: si tratta di Nick Woltemade e arriva dal Newcastle in prestito secco oneroso. Chi saluta è invece Jonathan David, pronto a una nuova avventura nella Liga all'Atletico Madrid.
Juve-Woltemade, le cifre
L'attaccante 24enne tedesco, sbarcato verso pranzo dopo che in mattinata erano stati sistemati gli ultimi dettagli, arriva in prestito secco da 3,6 milioni di euro più eventuali 500.000 euro di bonus e percepirà 4,4 milioni di euro di ingaggio. I Magpies avevano aperto all'addio del tedesco subito dopo essere stati certi di aver in mano il sostituto, ovvero il belga Matias Fernandez-Pardo, 21enne che arriverà dal Lilla per 55 milioni di euro. Nel frattempo, Woltemade ha già avuto alcuni contatti telefonici diretti con Luciano Spalletti.
Juve-Woltemade, il comunicato
Un nuovo innesto va ad aggiungersi alla rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti in questa stagione: Nick Woltemade passa dal Newcastle alla Juventus in prestito fino al 30 giugno 2027. Cresciuto nel settore giovanile del Werder Brema, l’attaccante classe 2002 ha fatto il suo esordio in Prima Squadra nel 2020 - in prestito prima all’Elversberg e poi, dopo un’ottima annata in Bundesliga sempre con il Werder, passato allo Stoccarda nell’estate 2024. È qui che arriva la consacrazione a livello realizzativo: 18 gol in 36 presenze, contribuendo anche alla conquista della Coppa di Germania. Numeri e prestazioni che attirano l’attenzione della Premier League e del Newcastle, che la scorsa estate decide di investire su di lui: con i Magpies colleziona complessivamente 53 presenze, realizzando 11 reti e fornendo 6 assist. Ora per Nick arriva una nuova esperienza personale e professionale tutta da vivere con la Juventus: benvenuto alla Juventus, ci vediamo in campo!
David-Atletico, le cifre
Il canadese parte in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro: giocherà all'Atletico Madrid di Simeone. "Sono felice di essere qui. È un club con molta ambizione. L'obiettivo ogni stagione è vincere un trofeo" le prime parole una volta sbarcato in Spagna.
Spalletti ha ora a disposizione due attaccanti nuovi e dal grande potenziale, entrambi da rilanciare per motivi diversi. Kolo Muani arriva da un'annata al Tottenham in cui raramente è stato protagonista, mentre Woltemade in Premier League ha mostrato sprazzi della sua grande qualità tecnica ma non ha confermato l'exploit della stagione precedente con lo Stoccarda, quando segnò 17 reti in 33 presenze e convinse il Newcastle a investire 80 milioni per lui. Di certo, con 198 centimetri d'altezza, alla punta di Brema non manca la giusta fisicità richiesta proprio dal tecnico. Adesso è solo questione di ritornare ad altissimi livelli con un'altra maglia bianconera, quella della Juventus.