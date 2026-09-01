La Juventus ha il suo nuovo 9: Woltemade ha firmato. David all'Atletico Madrid

Un nuovo innesto va ad aggiungersi alla rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti in questa stagione: Nick Woltemade passa dal Newcastle alla Juventus in prestito fino al 30 giugno 2027. Cresciuto nel settore giovanile del Werder Brema, l’attaccante classe 2002 ha fatto il suo esordio in Prima Squadra nel 2020 - in prestito prima all’Elversberg e poi, dopo un’ottima annata in Bundesliga sempre con il Werder, passato allo Stoccarda nell’estate 2024. È qui che arriva la consacrazione a livello realizzativo: 18 gol in 36 presenze, contribuendo anche alla conquista della Coppa di Germania. Numeri e prestazioni che attirano l’attenzione della Premier League e del Newcastle, che la scorsa estate decide di investire su di lui: con i Magpies colleziona complessivamente 53 presenze, realizzando 11 reti e fornendo 6 assist. Ora per Nick arriva una nuova esperienza personale e professionale tutta da vivere con la Juventus: benvenuto alla Juventus, ci vediamo in campo!