Milan, Tomori resta e viene reintegrato in rosa

Ruben Amorim può contare nuovamente su Fikayo Tomori dopo la chiusura del mercato. Il difensore, inizialmente escluso dalla rosa per scelta tecnica, tornerà a unirsi al gruppo squadra in vista dei prossimi impegni ufficiali. La decisione arriva dopo la mancata cessione (niente da fare con il Fulham che lo aveva cercato dopo l'Aston Villa): a influenzare il club, probabilmente, l'infortunio di Gabbia e un reparto difensivo decisamente corto se non si contano Diawara (20 anni) e Vladimirov (18 anni) oltre a Filippo Terracciano, non perfetto nelle uscite amichevoli. La scelta della società, che aveva annunciato di voler usare la linea dura con gli elementi considerati fuori dal progetto, ha stupito molti tifosi rossoneri.