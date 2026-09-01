Napoli, quante partite salterà McTominay per l'ablazione

Il centrocampista del Napoli Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA), in seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna. Lo rende noto la società calcistica sul proprio sito. Il calciatore tornerà disponibile dopo la pausa per le nazionali.
McTominay salterà le partire di campionato con Inter, Bologna e Fiorentina e il match di Champions League con l'Arsenal. Il rientro in squadra del centrocampista scozzese è previsto in occasione della gara con il Frosinone, in programma al Maradona nel weekend del 10 e 11 ottobre.