Rowe: "Atalanta società legata ai valori della famiglia come me"

01 Set 2026 - 21:17
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"L'Atalanta è uno dei top club in Italia". Così Jonathan Rowe si presenta da nuovo giocatore nerazzurro al canale ufficiale YouTube del club bergamasco: "Prima di venire in questo Paese ho osservato molto come le società venivano gestite e l'ambiente: ho scelto una società molto legata ai valori della famiglia, che rispecchia i miei principi di vita". "Sono molto felice di essere qui e non vedo l'ora di incontrare tutti i tifosi allo stadio", precisa l'inglese classe 2003, arrivato dal Bologna in prestito con riscatto condizionato. Infine, il saluto in italiano: "Sono contento di essere qui. Ci vediamo allo stadio, forza Atalanta".

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