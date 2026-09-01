Rowe: "Atalanta società legata ai valori della famiglia come me"

"L'Atalanta è uno dei top club in Italia". Così Jonathan Rowe si presenta da nuovo giocatore nerazzurro al canale ufficiale YouTube del club bergamasco: "Prima di venire in questo Paese ho osservato molto come le società venivano gestite e l'ambiente: ho scelto una società molto legata ai valori della famiglia, che rispecchia i miei principi di vita". "Sono molto felice di essere qui e non vedo l'ora di incontrare tutti i tifosi allo stadio", precisa l'inglese classe 2003, arrivato dal Bologna in prestito con riscatto condizionato. Infine, il saluto in italiano: "Sono contento di essere qui. Ci vediamo allo stadio, forza Atalanta".