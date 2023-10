Juventus,Kean sbotta sui social: "I truffatori non si fermano mai"

Due gol annullati dal Var prima di trovare la rete nel recupero che è valsa alla Juventus il primato in classifica dopo tre anni di assenza dal vertice, seppur soltanto per una notte. Ma la rabbia di Moise Kean, che durante la gara contro il Verona si è visto annullare due gol, non è ancora sbollita e l'attaccante si è sfogato sui social: "I truffatori non si fermano mai" ("Hustlers don't stop, they keep goin"), ha scritto su Instagram in inglese postando alcune foto del match di sabato sera, tra cui anche quella del contatto con Faraoni a seguito del quale l'arbitro ha deciso di annullare la rete. Un messaggio diretto al difensore gialloblù, i tifosi sui social non sembrano avere dubbi.