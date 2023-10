Juventus, Allegri: "Il calcio è micidiale. Kean non meritava il cambio ma non era la sua serata"

QUI JUVE

Il tecnico bianconero dopo la vittoria col Verona: "La squadra ha giocato in maniera ordinata perché in queste partite ci vuole pazienza"

"Abbiamo fatto tre punti importanti per dare seguito alla vittoria di Milano, ma anche per allontanarci dalla quinta posizione - ha spiegato ai microfoni di Dazn -. Il campionato è ancora lungo, abbiamo 23 punti e di questo siamo contenti".

Se ha mai pensato di non riuscire a vincere. "Credevo di poterla vincere. Ma in certi momenti avevamo Gatti e Bremer dentro l'area mentre Miretti e Locatelli facevano i difensori. Siccome di queste partite al primo anno ne abbiamo perse, come con il Sassuolo al 95', non dovevamo concedere nulla agli avversari. E le puoi vincere lo stesso rimanendo ordinato. E su questo i ragazzi sono stati bravi".

Sulla classifica. "La classifica va guardata. Dobbiamo guardare al quinto posto. Dev'essere una soddisfazione per tutti i ragazzi, il gruppo è straordinario e anche stasera ha messo tutto in campo".

Sul cambio di Weah. "Non stava tanto bene, aveva un flessore un pochino indurito e ho preferito toglierlo. In mezzo ci voleva un giocatore più tecnico e Miretti questa sera ha fatto veramente una buona partita".

