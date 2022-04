Juventus, inchiesta Prisma: ecco la mail di Chiellini sugli stipendi

INCHIESTA PRISMA

Il Corriere di Torino pubblica le parole che il capitano bianconero aveva inviato ai compagni: "Dobbiamo fare un passo"

"Ho parlato con Paratici e Agnelli, il club vorrebbe trovare un accordo in questo momento di difficoltà. Credo che dobbiamo fare un passo che ci permetterebbe di evitare rischi e di dare un'immagine di squadra fatta da uomini di valore": chi parla, o meglio scrive, è Giorgio Chiellini, nella mail inviata due stagioni fa ai compagni di squadra della Juventus in merito alla rinuncia, o al differimento (qui sta il nodo dell'accusa nell'Inchiesta Prisma sui conti bianconeri), agli stipendi nei mesi più difficili della pandemia, con il campionato fermo e la crisi economica dietro l'angolo. Getty Images

Nel testo, pubblicato dal Corriere di Torino, il capitano della Juve propone tre soluzioni ai compagni. La prima: "Marzo pagato al 100% subito e poi se non si gioca si perde tutto il resto e nella migliore delle ipotesi prendiamo un mese o poco più pagato nei prossimi anni". La seconda, che sarà effettivamente scelta: "Marzo pagato al 100% nelle prossime stagioni, aprile 0%, maggio 100% nelle prossime stagioni. Giugno: se annullano il campionato 0%, se riusciamo a finirlo 100% nelle prossime stagioni". La terza: "Marzo 100% nelle prossime stagioni, aprile 0%, maggio 100% nelle prossime stagioni, giugno 50% nelle prossime stagioni".

Vedi anche juventus Juventus, inchiesta Prisma: Cuadrado, Chiellini e Bonucci sentiti in Procura



I pm dell'Inchiesta Prisma stanno indagando sugli accordi tra squadra e club per capire se fu rinuncia o differimento di quelle quattro mensilità nel primo lockdown e su come furono successivamente contabilizzate. Gli interrogatori di questi giorni, ieri sono stati sentiti Chiellini, Bonucci e Cuadrado, sono stati chiesti dalla Procura proprio in tal senso.