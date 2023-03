Juventus, il fratello in difesa di Kean: “Non capite un c…”

SUI SOCIAL

Giovanni Kean su Instagram dopo il cartellino rosso da record di Moise contro la Roma: "Sapete solo giudicare"

L'espulsione rimediata in 38 secondi contro la Roma non ha solo fatto entrare Moise Kean nella storia della Serie A, ma ha anche attirato moltissime critiche sull'attaccante della Juventus, che verrà squalificato per diverse giornate e come ha detto anche Allegri sarà multato dalla società. Il giorno dopo il fallaccio su Mancini, in difesa dell’attaccante bianconero classe 2000 è sceso suo fratello, Giovanni, che si è sfogato sul proprio profilo Instagram attaccando senza mezzi termini i detrattori del fratello.

© instagram

"Purtroppo il calcio italiano è questo: sanno solo giudicare e poi vi domandate perché non ci sono tanti calciatori italiani. Li massacrate ogni partita, non sapete un c***o di calcio e aprite la bocca senza motivo, datevi una sveglia", ha scritto in una storia il fratello di Moise, anche lui calciatore in Serie D nel Nola, ripostando l'analisi di una fan page della Juventus che difendeva a spada tratta lo stesso Kean: "Almeno uno che capisce qualcosa".

