Juventus, Allegri: "Dobbiamo rimanere sereni. Kean? Ha sbagliato e ha chiesto scusa"

Max Allegri prova a non fare drammi dopo la sconfitta della sua Juventus contro la Roma: "I ragazzi devono stare sereni e tranquilli, perché comunque abbiamo fatto 50 punti - le parole del tecnico a Dazn -. È chiaro che questa partita poteva avvicinarci all'Atalanta e tenere la Roma a 9 punti. Vista la penalità si pensa che ci possa crollare il mondo addosso, però la verità è che i ragazzi stanno facendo cose importanti. Una situazione come quella che abbiamo subito noi non è mai esistita nella storia del calcio, bisogna solo fare i complimenti a loro. Dobbiamo continuare a rimanere sereni, continuare a lavorare. Quello che è successo e succederà purtroppo non dipende dal campo".