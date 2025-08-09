Lecce: si va verso il record degli abbonamenti

Si è conclusa la prima fase di "Solamente Tu", campagna abbonamenti 25/26 del Lecce, dedicata al diritto di prelazione per gli abbonati della passata stagione. Alla chiusura di ieri è stata raggiunta quota 16.507 sottoscrizioni. Si tratta di un dato record per il sodalizio giallorosso, quando nella stagione appena conclusa furono 15.030 gli abbonati ad esercitare il diritto di prelazione. A partire da lunedì 11 agosto avrà inizio la fase di vendita libera, aperta a tutti: Obiettivo, superare le 21.500 sottoscrizioni della stagione appena conclusa.