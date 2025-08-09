Community Shield: il Liverpool vuole subito un trofeo per Diogo Jota

Così tutto farebbe quindi pensare, nonostante la prole di Slot, a un match facile per il Liverpool, ma lo stesso Slot frena: "Tutte le squadre di Premier League spendono soldi - dice -. Il Palace non lo ha fatto? Io dico che se siamo favoriti solo perché abbiamo speso un po', lo troverei strano, perché abbiamo anche perso molto. Ma se dite che siamo favoriti perché abbiamo vinto il titolo la scorsa stagione e abbiamo giocato molto bene, allora non c'è alcun dubbio", aggiunge. Poi Slot sottolinea che già domani, e poi durante la stagione, i Reds giocheranno con una patch sulla maglia, "Forever 20", dedicata a Diogo Jota e al numero di maglia che aveva. "E' una tragedia che ci ha sconvolto - dice il manager olandese -, ma ancora di più ha sconvolto sua moglie, i figli e i genitori". In casa del Cristyal Palace, o Eagles come vengono chiamato i giocatori del club di South London, il tecnico Oliver Glasner si mostra ottimista: "Abbiamo cominciato su un livello completamente diverso - spiega -, con una mentalità diversa e standard diversi da quelli della scorsa stagione, ed è per questo che possiamo guardare a quella che comincia ora in modo molto positivo".