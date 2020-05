Juventus: Higuain rientra a Torino venerdì, Barzagli lascia lo staff

JUVENTUS

Giornata di rientri e di saluti in casa Juventus. Gonzalo Higuain sarebbe infatti sulla via del ritorno, per lui ci sarebbe un aereo pronto a partire dall'Argentina in serata con arrivo previsto a Torino per venerdì. Andrea Barzagli, invece, ha deciso di lasciare il ruolo di assistente tecnico nello staff di Maurizio Sarri. Un'avventura durata meno di un anno per l'ex difensore, che per il momento ha scelto di prendersi una pausa dal mondo del calcio, per stare più vicino alla sua famiglia.

Il Pipita, naturalmente, dovrà rispettare i canonici 14 giorni di isolamento una volta rientrato in Italia, pertanto potrà tornare ad allenarsi con i compagni solamente a fine mese. Nel frattempo, per lui, lavoro individuale in casa.

Barzagli, nonostante il rientro di Sarri alla Continassa, non si era presentato insieme al tecnico per la sessione giornaliera di allenamenti individuali, avendo già comunicato alla società la sua decisione. L'ex campione del mondo era entrato nello staff subito dopo il ritiro dal calcio giocato (a fine stagione 2018/2019) e aiutava l'allenatore nel curare i movimenti della difesa, ma questioni personali lo hanno spinto a staccare per un po' da un mondo che gli ha regalato moltissimi successi, tra cui ben 8 scudetti con i bianconeri.

IL SALUTO DI BARZAGLI