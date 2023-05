Juventus, Gravina: "Patteggiamento? Il risultato più bello per il calcio italiano"

LE PAROLE

Il presidente federale dopo la sentenza sui bianconeri: "Trovato un momento di serenità"

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha espresso grande soddisfazione per l'ok del Tribunale federale nazionale al patteggiamento tra la Juventus e la Procura sul caso stipendi: "C'è un momento per la verifica, gli accertamenti e i giudizi, ma c'è anche un momento per decidere e guardare al futuro con maggiore serenità, un momento per la progettualità, sempre nel rispetto delle regole - le sue parole -. Quest'ultimo atto è previsto dalle nostre norme, dal codice di giustizia sportiva, è un atto auspicabile e condiviso. Credo sia il risultato più bello per il calcio italiano l'aver trovato un momento di serenità".

Gravina ha poi detto la sua sulla tanto discussa riforma della giustizia sportiva: "Si parla di giustizia sportiva non in modo puntuale. La nostra giustizia è invece veloce, puntuale e rigorosa. Credo che nell'arco di 30 giorni, con i termini che sono stati fissati, esaurisce il suo percorso. Abbiamo un problema non avendo la determinazione di termini perentori all'interno del terzo grado, un vulnus che non è più accettabile. Bisogna intervenire in tempi rapidi, vuoi per quel che è di nostra competenza, vuoi per provvedimenti del parlamento italiano, per ripristinare i canoni di una giustizia che sia al passo dei tempi nel campo della giustizia ordinaria ma soprattutto di quella sportiva".