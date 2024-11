Juventus: gli All Blacks sbarcano alla Continassa, saluti e palleggi

Gli All Blacks, la leggendaria squadra di rugby della Nuova Zelanda, hanno fatto visita questa mattina alla Juventus, al campo di allenamento della Continassa. I neozelandesi, accompagnati dal ct Oscar Robertson, hanno incontrato i giocatori bianconeri e, come documentato sui canali social della Juventus, si sono cimentati anche in qualche palleggio con il pallone da calcio. Sabato sera la Nuova Zelanda incontrerà l'Italia in un'amichevole di lusso all'Allianz Stadium di Torino.