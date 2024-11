Juventus, Weah centravanti in allenamento: doppietta e Milan avvisato

Per quanto riguarda gli altri ruoli non sembrano esserci particolari ballottaggi: in partitella è stato schierato Rouhi a sinistra, ma solo perché Cambiaso aveva bisogno di rifiatare dopo gli impegni con la Nazionale. A destra Savona, in mezzo confermati Gatti e Kalulu. A centrocampo hanno giocato Thuram e Locatelli, come dovrebbe accadere a Milano, a destra Conceiçao e sulla trequarti Fagioli, in attesa del rientro di Koopmeiners. L'azzurro dovrebbe accomodarsi in panchina ed essere una delle poche risorse a disposizione di Motta a gara in corso, insieme a McKennie, Danilo e appunto Mbangula. Poi spazio a qualche altro giovane dalla Next Gen. La coperta è sempre più corta, ma non c'è spazio per gli alibi.