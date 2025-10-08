Bloomberg: Cristiano Ronaldo primo calciatore nel club dei miliardari

Cristiano Ronaldo ha conquistato un nuovo primato. Il calciatore è infatti il primo a entrare nel club dei miliardari, secondo una analisi di Bloomberg. Il suo patrimonio ammonta a 1,4 miliardi di dollari, secondo il Bloomberg Billionaire Index. Il patrimonio si basa soprattutto al suo ingaggio in Arabia e ai contratti di licenza con gruppi tra cui Nike Armani e Castrol, ma anche investimenti finanziari e il suo brand, CR7. Per molto tempo, lui e Lionel Messi, hanno avuto patrimoni simili, ma nel 2023 le loro posizioni si sono drasticamente separate, con il trasferimento di Ronaldo nel Golfo e l'ingresso di Messi nell'Inter Miami, squadra della Major League Soccer. Tuttavia, l'argentino intascherà una quota del club statunitense una volta ritiratosi, un accordo che potrebbe portarlo di nuovo alla pari con il suo rivale di sempre. Secondo i calcoli di Bloomberg, Ronaldo ha guadagnato oltre 550 milioni di dollari di stipendio tra il 2002 e il 2023. Ha anche firmato un accordo decennale con Nike per quasi 18 milioni di dollari all'anno e altre sponsorizzazioni con marchi come Armani e Castrol, aggiungendo oltre 175 milioni di dollari al suo patrimonio netto. Il suo trasferimento all'Al-Nassr nel 2023 gli ha fruttato circa 200 milioni di dollari all'anno in stipendi e bonus esenti da imposte, oltre a vantaggi come un bonus alla firma di 30 milioni di dollari.A giugno ha firmato un nuovo prolungamento del contratto con la squadra saudita che, a quanto si dice, vale più di 400 milioni di dollari.