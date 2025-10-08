Van Basten: "Milan-Como in Australia? Follia, campionato falsato"

Marco Van Basten si è espresso in maniera durissima riguardo le due partite di Serie A e Liga (rispettivamente Milan-Como a Perth e Villarreal-Barcellona a Miami) che verranno giocate all'estero: "Hai un campionato che si gioca in Spagna o in Italia e all'improvviso ti ritrovi a giocarlo dall'altra parte del mondo. Il vantaggio di giocare in casa è completamente diverso. È pazzesco anche per i tifosi", ha commentato l'ex Pallone d'Oro. Che poi ha rincarato la dose: "Che razza di commedia è questa? Non la capisco proprio, mi sembra una follia. È una mancanza di gratitudine verso i tifosi e il Paese. Ed è anche un fallimento del campionato, che viene falsato. Perché una squadra gioca in trasferta e un'altra no? Non è giusto, è una distorsione della competizione e dovrebbe essere vietato".