Juventus, anche Miretti ko: è emergenza centrocampo per Allegri

JUVENTUS

Il centrocampista ha lasciato il ritiro dell'Under 21 a causa della lombalgia, il tecnico verso l'Inter con gli uomini contati

È emergenza a centrocampo per la Juventus, che tra 10 giorni sfiderà l'Inter in uno scontro diretto al vertice. Giovedì mattina Fabio Miretti ha lasciato il ritiro dell'Italia Under 21 a causa della lombalgia, lo stesso fastidio che aveva accusato sabato nel riscaldamento prima della sfida di campionato col Cagliari. Il ko del classe 2003 va ad aggiungersi a quello di Manuel Locatelli, che lunedì era stato costretto a rinunciare alla Nazionale a causa di una costola fratturata e che ha appena cominciato le terapie del caso.

Per Max Allegri la coperta è davvero cortissima: con Pogba e Fagioli out per i noti motivi, al momento gli unici centrocampisti di ruolo disponibili sono Rabiot, che contro i nerazzurri rientrerà dalla squalifica, McKennie e Nicolussi Caviglia, che proprio col Cagliari ha fatto il suo esordio stagionale.

Sembra rientrato l'allarme che riguardava Andrea Cambiaso, arrivato a Coverciano con una caviglia gonfia, ma poi allenatosi regolarmente col gruppo azzurro. Contro l'Inter potrebbero rivedersi anche Alex Sandro e Weah, che daranno qualche soluzione in più sugli esterni ma difficilmente saranno pronti dal 1'. Il jolly della linea mediana potrebbe essere Iling Jr (che Allegri vede anche come mezzala), ma naturalmente c'è ancora tempo e la speranza del tecnico è di riavere a disposizione nei prossimi giorni almeno Miretti.

