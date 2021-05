Juventus: Elkann porta Agnelli e Ronaldo in visita a Maranello

QUI JUVE

Il portoghese allo stabilimento Ferrari il giorno dopo il ko col Milan. Qualche critica tra i tifosi bianconeri

Mattinata in Ferrari per Cristiano Ronaldo. L'attaccante bianconero, insieme al presidente Andrea Agnelli, si è recato in visita allo stabilimento di Maranello, guidato dal numero uno di Exor, nonché del Cavallino, John Elkann. Il portoghese, grandissimo appassionato di auto di lusso, si è dunque concesso qualche ora di svago dopo il brutto ko di domenica sera contro il Milan.

Le immagini di Ronaldo intento ad ammirare le fasi di produzione dei gioielli di casa Ferrari e poi in posa con Leclerc e Sainz a fianco della SF21 hanno cominciato a girare sui social, facendo alzare qualche sopracciglio ai tifosi juventini, ancora scottati dalla pesante sconfitta subita contro i rossoneri che rischia seriamente di compromettere la qualificazione alla prossima Champions League.

In molti hanno sottolineato come, in questi casi, sarebbe il caso di concentrarsi sul campo e sulla preparazione anche se, va detto, tanti altri ritengono che staccare dalle pressioni del campionato possa aiutare ad affrontare al meglio le ultime tre sfide stagionali e la finale di Coppa Italia.