Juventus, ecco il tuo Kelly: "Sono aggressivo e pronto a dare tutto, amo prendermi dei rischi"

"È una sensazione straordinaria far parte di questo club. La Juventus ha una storia enorme in Italia e ogni giocatore sa cosa significa indossare questa maglia. Sono orgoglioso di essere qui e non vedo l'ora di iniziare nel modo giusto". Queste le prime parole di Lloyd Kelly a da neo giocatore della Juventus al canale tv bianconero. Il giocatore inglese si è poi descritto come un difensore fisico e determinato.