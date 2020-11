Juventus, ecco i numeri da record di Cristiano Ronaldo

I numeri la dicono sempre lunga e anche in questo caso è Cristiano Ronaldo,con una prestazione delle sue, che permette alla sua Juventus di tornare a respirare una aria più fina e di alta classifica: In sintesi: 60 gol in 69 partite di Serie A, 73 gol in 95 con la maglia bianconera e più gol di tutti nei migliori cinque campionati europei da inizio 2020. "Grandi ragazzi, avanti così. Amo questa sensazione, fino alla fine". ha scritto sui social dopo la vittoria, con doppietta personale, sul Cagliari l'asso portoghese. Ora l'obiettivo sarà continuare a far bene anche in Champions League, martedì alle 21 la sfida contro gli ungheresi del Ferencvárosi.