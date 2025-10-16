Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Figo e Yildiz protagonisti Premio Eccellenze Mediterraneo 2025

16 Ott 2025 - 15:03

L'edizione 2025 del Premio Internazionale Eccellenze del Mediterraneo - Pari Opportunità, ormai riconosciuto come il vero e proprio 'Oscar del Mediterraneo', si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell'anno nei settori della cultura, dello sport e del dialogo interculturale. La cerimonia si terrà il 20 ottobre 2025 presso una prestigiosa sede istituzionale a Roma, con la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo della diplomazia, delle istituzioni, dell'arte, della moda, della musica, del cinema e dell'impegno sociale. Tra i protagonisti di quest'edizione spiccano due simboli del calcio internazionale e ambasciatori dei valori sportivi e umani del Mediterraneo: Luis Figo e Kenan Yildiz. Luis Figo, ex fuoriclasse di Real Madrid, Barcellona e Inter, sarà insignito di un riconoscimento speciale per la sua straordinaria carriera e per il suo impegno nella promozione dello sport e di iniziative a sfondo sociale. Autentica icona del calcio mondiale, Figo si è distinto non solo per il talento e la classe dimostrati sul campo, ma anche per la sua sensibilità verso le nuove generazioni e per il costante sostegno a progetti culturali e solidali di respiro internazionale. La giovane stella della Juventus e della Nazionale turca, Kenan Yildiz, rappresenta la nuova generazione del calcio nel Mediterraneo. Nato in Germania da una famiglia di origine turca, ha rapidamente conquistato l'affetto del pubblico grazie al suo talento, alla sua umiltà e ai suoi valori umani. Con la maglia numero 10, è diventato il simbolo di una nuova identità sportiva che unisce Italia e Turchia, incarnando perfettamente lo spirito del Premio: merito, multiculturalità e dialogo tra i popoli. Il Premio Eccellenze del Mediterraneo, promosso dall'Associazione Giornalisti del Mediterraneo, è realizzato con il patrocinio del CUG del Ministero della Cultura, del Ministero degli Affari Esteri, del CONI, dell'Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI), di AIPS Europa e dell'Associazione Veneti a Roma. Alla cerimonia parteciperanno rappresentanti istituzionali, diplomatici e personalità di rilievo provenienti da Turchia, Tunisia, Algeria, Egitto, Marocco, Spagna, Albania, Malta, Città del Vaticano e Italia. La serata sarà condotta dalla giornalista spagnola Ana Quiles Boix. Nel corso dell'evento saranno premiate figure di spicco che si sono distinte per il loro contributo alla crescita culturale, sociale e sportiva nell'area del Mediterraneo. Il Premio Eccellenze del Mediterraneo riafferma la propria missione: unire popoli, culture e religioni attraverso i valori universali della pace, del dialogo, dell'inclusione e del talento. Tra le premiate anche Valentina Giacinti, una delle attaccanti più rappresentative del calcio femminile azzurro e nuovo volto del Galatasaray. Il riconoscimento celebra una carriera all'insegna del talento, della determinazione e del costante impegno nella promozione dello sport femminile a livello internazionale. Reduce dall'esperienza con la Roma, la calciatrice bergamasca (classe 1994) ha recentemente firmato con il Galatasaray, storico club turco che ha scelto di investire nel calcio femminile. In pochi mesi ha già conquistato la tifoseria giallorossa di Istanbul, imponendosi per grinta, leadership e fiuto del gol. Giacinti rappresenta oggi non solo un'eccellenza sportiva, ma anche un simbolo positivo del calcio femminile italiano nel mondo. sid 161100 Ott 2025

01:35
Neymar in scadenza

Neymar in scadenza, può essere un colpo di mercato

06:02
DICH JURIC OTO MEDIA DAY DICH

Juric: "Scudetto? Vogliamo essere competitivi. In classifica ci manca qualche punto"

00:27
Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

03:20
DICH SAMARDZIC MEDIADAY ATALANTA DICH

Samardzic: "Vogliamo esserci da protagonisti in ogni competizione"

01:48
Skriniar e Icardi

Skriniar e Icardi chiamano la Serie A

01:58
I ragazzi azzurri del '99

I ragazzi azzurri del '99 fanno la fortuna di Gattuso

01:30
Nico Paz sfida la Juve

Uno spauracchio per Tudor: Nico Paz sfida la Juve

01:14
Domenica Como-Juventus

La Juve a Como per provare a guarire dal mal di pareggio

01:37
Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

01:35
Sabato Torino-Napoli

Conte a Torino per non perdere la testa

01:46
Pioli was on fire

Pioli 'was on fire': il ritorno a San Siro

01:57
Milan, emergenza vera

Milan, quanti infortuni! Preoccupano Rabiot e Pulisic

01:45
Chivu aggiusta la difesa

Chivu aggiusta la difesa: l'Inter ha ritrovato solidità

01:51
Si riparte da Gasp-Chivu

Si riparte da Gasp-Chivu: lo strano incrocio romano

01:23
Asllani senza rimpanti

Asllani senza rimpanti

01:35
SRV RULLO AMBIENTE ISRAELE PRE ITALIA 13/10 SRV DEFINITIVO

Italia-Israele ad alta tensione: Udine si prepara

Infinito Luka Modric

Milan, infinito Luka Modric

DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

Totti (allenato alla Roma)

Spalletti fa la formazione: la sua top 11 dei giocatori che ha allenato

SRV RULLO ITALIA, FACCIAMO I CONTI (MUSICATO) 13/10 SRV

Italia, facciamo i conti: ecco la strada verso il Mondiale

DICH GATTUSO POST ITALIA-ISRAELE 14/10 DICH

Italia, Gattuso: "La squadra ha fatto buone cose"

17:45
Cagliari, progressi per Mina: quasi pronto per il Bologna
17:27
Alessandro Nesta ospite dell'ambasciata d'Italia in Georgia
16:41
Soulé, la rivelazione su Allegri: "Mi fece tagliare i capelli tinti"
16:18
Sassuolo, torna Berardi per la sfida contro il Lecce
15:54
Como, allarme esterni verso la Juve: out Rodriguez e Addai ko