Juventus-Di Maria: la bandiera per la presentazione social diventa un caso internazionale

Mentre il mondo bianconero è al settimo cielo per gli arrivi di Angel Di Maria e Paul Pogba, sui social la Juventus si è difesa da un attacco insolito. Per annunciare l'ingaggio di Di Maria, infatti, in un frame del video - non proprio il migliore - è stata scambiata la bandiera dell'Argentina per quella dell'Uruguay. Dal Sudamerica è subito partita la sottolineatura dell'errore, che tale non era come ha voluto dimostrare la Juventus postando la foto della bandiera utilizzata per il video.