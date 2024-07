Juventus, Di Gregorio: "Ho detto subito sì, voglio lasciare il segno. Idoli? Buffon e Handa"

JUVENTUS

Il portiere lombardo onesto: "La maglia pesa, ma è normale. Motta ci chiede personalità"

È stata una esplicita richiesta di Thiago Motta, e per fargli spazio la Juventus ha messo in secondo piano anche un big come Szczęsny. Parliamo di Michele Di Gregorio, acquistato dal Monza a giugno e colonna del nuovo ciclo bianconero. "Quando ho parlato con il direttore Giuntoli dopo il campionato non ho più pensato a nessun'altra soluzione - ha detto l'ex Inter in occasione della presentazione alla stampa -. Ho dato la mia parola e l'ho mantenuta. Voglio togliermi delle soddisfazioni e lasciare il segno alla Juventus".

Acquistato per 18 milioni di euro più bonus, il 27enne milanese è nel clou della sua carriera: "Thiago Motta non ci chiede nulla di strano, solo di partecipare alla manovra e di avere personalità - ha aggiunto -. Qui ho trovato strutture di livello, è tutto bellissimo. Non ho mai visto per altro un gruppo così unito dal primo giorno. Non ho ancora sentito Buffon che è tra i miei idoli insieme ad Handanovic. Quando arrivi a certi livelli è normale sentire della pressione: questo mi spinge a migliorarmi ulteriormente. Certo, questa maglia pesa. Obiettivi? Non ne abbiamo ancora parlato, vogliamo solamente dare tutti il massimo".